На Чукотке учредили звание «Волонтер СВО»

В Анадыре прошел региональный форум «Есть результат!». Участники подвели итоги «Народной программы» за 2021-2025 годы и сформировали предложения на следующий период. В работе участвовали активисты, депутаты, ветераны СВО, представители муниципалитетов и эксперты. Всего по районам Чукотки жители внесли более 300 идей. Задача форума – выработать региональный свод наказов и отправить его на федеральный уровень. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Губернатор Владислав Кузнецов, открывая мероприятие, подчеркнул: главный адресат работы – жители округа. Координаторы партийных проектов доложили о результатах. Регион вошел в число лидеров ДФО по демографическому росту – благодаря мерам поддержки семей. В здравоохранении обновляют оборудование, что увеличивает продолжительность жизни. Депутат Госдумы Елена Евтюхова рассказала о работе общественной приемной, где много помогают участникам СВО и их семьям. Самыми яркими инициативами стали учреждение почетного звания «Волонтер СВО».

Также предложили построить долгожданную поликлинику в Анадыре, ввести «карту студента» с бонусами за волонтерство и отличную учебу, издать учебник по родным языкам и поддержать традиционные промыслы.

