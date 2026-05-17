Во Владивостоке откроют полицейские классы

В четырех школах Владивостока с нового учебного года появятся профильные классы правоохранительной направленности. Соглашение об этом 12 мая подписали глава города Константин Шестаков, руководитель филиала Дальневосточного юридического института МВД Сергей Пунтус и начальник городского УМВД Денис Боклагов. Учиться в новых классах будут десятиклассники. Школы, где откроют набор, – №40, 59, 68 и 73. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проект рассчитан на долгосрочное партнерство между мэрией, школами и полицией. Детям не просто помогут определиться с профессией – это еще и способ профилактики подростковых правонарушений.

На занятиях ученики будут изучать историю и структуру МВД, а также усиленно готовиться по профильным предметам: истории, обществознанию, русскому и физкультуре.

Для каждого ученика сформируют индивидуальное портфолио достижений – оно даст дополнительные баллы при поступлении в вузы МВД. Кроме уроков, школьников ждут встречи с полицейскими, мастер-классы, семинары и экскурсии. Напомним, сейчас во Владивостоке 221 профильный класс. Есть классы Росатома, архитектурные, ветеринарные, а также совместные с налоговой службой и Следственным комитетом.

