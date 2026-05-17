Таможня Владивостока оформила 86 тысяч машин для личного пользования

С января по апрель 2026 года Владивостокская таможня выпустила 86 760 легковых автомобилей, которые ввозили физические лица для себя. Это на 8,1% больше, чем за тот же период прошлого года – тогда оформили 80 230 машин. Спрос на иномарки продолжает расти, и таможня работает в усиленном режиме. На сегодня средний срок выпуска пассажирской таможенной декларации – всего 2-3 дня с момента подачи. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Чтобы справляться с потоком, количество инспекторов увеличили за счет прикомандирования сотрудников из других таможен. Оформление идет строго по правилам: приказ Минфина №178н от 27 ноября 2024 года четко разграничивает, какой таможенный пост за какой транспорт отвечает – с учетом пункта пропуска, способа ввоза и места жительства человека.

Усиление проверки документов, подтверждающих причастность гражданина к ввозу, помогает бороться с незаконными схемами.

