В Находке при пожаре в частном доме погибли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 17 мая, в 16:29, в пожарно-спасательную службу Находки поступил тревожный звонок. Горел двухэтажный частный дом на улице Веселой. Огонь распространялся быстро – через 10 минут после вызова на месте уже работали сотрудники МЧС. Но к тому моменту очевидцы успели вытащить из пылающего здания мужчину и передать его врачам скорой. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Когда пожарные прибыли, дом уже был полностью охвачен огнем изнутри. Из окон вырывалось пламя, валил густой черный дым. Пока огнеборцы тушили пожар, внутри они обнаружили тела двух человек. Кто эти люди, сейчас устанавливается. Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров – дом выгорел практически полностью.

Дознаватели ведомства начали проверку. Им предстоит выяснить причину пожара и все обстоятельства трагедии.

