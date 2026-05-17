В Приморье двое пьяных мужчин устроили стрельбу во дворе жилого дома Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловском муниципальном округе полицейские задержали двух местных жителей, которые средь бела дня палили из пистолета возле многоквартирного дома. В дежурную часть позвонил напуганный гражданин: он сообщил, что двое мужчин во дворе по очереди стреляют вверх и в сторону окон из предмета, похожего на пистолет. На место срочно выехали следователи, оперативники и патрульно-постовая служба. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские нашли во дворе под деревом предмет, похожий на охолощенный пистолет, и коробку с патронами. Выяснилось: 36-летний ранее судимый мужчина в апреле купил это оружие в интернет-магазине. В мае он пришел в гости к 37-летнему приятелю, они выпили. Когда алкоголь кончился, мужчины пошли в магазин, захватив пистолет и патроны. На обратном пути, идя по тротуару мимо жилых домов, они из хулиганских побуждений стали стрелять вверх и в сторону окон.

Один из задержанных дал признательные показания, второй отказался говорить. Заведено уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Подозреваемым назначили домашний арест. Назначена баллистическая экспертиза. Мужчинам грозит до семи лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.