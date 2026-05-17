Женщина попала в реанимацию после опрокидывания машины в кювет в Приморье

Ночью 17 мая на трассе Лесное – Лесозаводск – Тихменево случилось жесткое ДТП. На 40-м километре дороги водитель Nissan Qashqai 1995 года рождения не справился с управлением. Он вылетел с проезжей части в правый кювет, после чего машина перевернулась. За рулем оказался человек, у которого нет и никогда не было водительского удостоверения. Более того, он был пьян. Алкотестер показал 0,752 мг на литр. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В машине находилась пассажирка 2004 года рождения. Она не была пристегнута ремнем безопасности. Когда Nissan перевернулся, женщина получила тяжелые травмы. Ее экстренно доставили в реанимацию Лесозаводской центральной городской больницы. Врачи борются за ее жизнь. Водитель выжил, но теперь ему грозит серьезная ответственность.

В отношении мужчины составили административные материалы, назначены экспертизы.

