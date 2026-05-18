Жительницу Камчатки осудят за оскорбление полицейского и нападение на него Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Камчатского края завершил расследование уголовного дела против 34-летней жительницы Петропавловска-Камчатского. Ей предъявлены обвинения по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти». Теперь дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего отправится в суд. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все случилось в ночь на 25 апреля. Сотрудник полиции в форме и при исполнении приехал на место ДТП, где был пострадавший пассажир. Пока он оформлял документы, женщина, находившаяся в служебном автомобиле, отказалась покинуть салон по законному требованию полицейского и начала ругаться матом. Потом она несколько раз ударила сотрудника по руке – так хотела помешать оформлению аварии. А в присутствии других граждан стала публично оскорблять полицейского в грубой форме.

Женщина сотрудничала со следствием, но это не спасет ее от суда. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.