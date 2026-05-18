В Приморье при ночном пожаре в двухквартирном доме погибли два человека

18 мая в 04:34 утра в селе Верхний Перевал Пожарского муниципального округа загорелся двухквартирный частный дом. Огонь разгорался быстро, и когда пожарные прибыли на место, здание уже было объято пламенем. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе тушения спасатели обнаружили внутри тела двух человек – женщины и мужчины. Личности погибших пока не установлены.

Площадь возгорания составила около 85 квадратных метров. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку: выясняют причину возгорания и все обстоятельства трагедии.

Спасатели в очередной раз напоминают жителям частных домов: проверяйте проводку, не оставляйте включенными обогреватели на ночь, установите пожарные извещатели – они стоят недорого, но могут спасти жизнь.

