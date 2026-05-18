За два выходных дня в Приморье выгорело 2,4 тысячи гектаров леса

16 и 17 мая в Приморском крае произошел 21 природный пожар. 18 из них – на землях лесного фонда, еще три – ландшафтные. Огонь всего за двое суток прошел более 2,4 тысячи гектаров. И почти во всех случаях виноват человек. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Самая тяжелая ситуация в сложилась Дальнегорском округе. Только там потушили пожар на 500 гектаров в Черемшанском лесничестве, как рядом вспыхнул новый очаг. За короткое время он разросся до двух тысяч гектаров. С огнем борются 59 человек: специалисты авиабазы, пожарные и арендаторы лесных участков.

Нарушителям грозят огромные штрафы. А если огонь уничтожит лес, наступит уголовная ответственность – вплоть до 10 лет колонии. Спасатели просят: не жгите траву, не бросайте окурки в лесу, не разводите костры в пожароопасный сезон. Одна искра может уничтожить тысячи гектаров леса и оставить без жилья целые поселки.

