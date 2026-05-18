В Приморье запретили ввоз китайского салата латук

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 13 мая выпустило решение: запрещен ввоз свежего салата латук из Китая. Причина – выявление карантинного для ЕАЭС объекта. Партия свежих овощей и зелени весом 17,4 тонны шла через фитосанитарный контрольный пост «Полтавский». Инспекторы взяли образцы каждого вида продукции и отправили их в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Экспертиза показала: в салате латук весом 128 килограммов обнаружен западный цветочный трипс. Это мелкое насекомое – опаснейший вредитель растений. Он поражает более 250 видов культур, включая овощи, ягоды и цветы. В 2026 году трипса уже 34 раза находили в срезах живых цветов из Китая, а в салате он попался второй раз. Решением Россельхознадзора ввоз зараженной части партии запрещен.

Предприятие из Уссурийска – собственник продукции – решило уничтожить зараженный салат. Это будет сделано под контролем инспекторов ведомства.

