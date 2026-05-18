Увеличить число авиарейсов в Китай планируют в Приморском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Харбине прошло шестое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. Делегации возглавили Юрий Трутнев и Чжан Гоцин. В рамках заседания выступили главы дальневосточных регионов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко доложил: в 2025 году объем внешней торговли края вырос на 15% и достиг 8 миллиардов долларов США. Ключевую роль в этом сыграли пограничные переходы. Грузопоток через автомобильные пункты пропуска увеличился на 29%, превысив 3,3 миллиона тонн.

Инвестиции из Китая также растут. На начало 2026 года предприниматели из КНР вложили в Приморье 6,2 миллиарда рублей – это почти половина всех иностранных инвестиций в регионе. В крае реализуют 66 проектов с участием китайских инвесторов в рамках режимов ТОР и СПВ. Безвизовый режим между Россией и Китаем дал мощный толчок туризму.

«В прошлом году наш регион посетили 344 тысячи туристов из КНР», – сообщил Олег Кожемяко.

Сейчас Приморье и города Китая связывают 50 авиарейсов в неделю, и новые направления уже прорабатываются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.