Алабай напал на женщину и ее собаку Во Владивостоке

В ходе мониторинга соцсетей прокуратура Владивостока обнаружила тревожную публикацию. 17 мая 2026 года на улице Черняховского произошел инцидент с участием собаки, предположительно, породы алабай. Крупный пес напал на домашних собак, которых выгуливала женщина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Хозяйка попыталась защитить своего питомца, и тогда алабай набросился на нее. Женщина получила укусы – насколько серьезные, пока не уточняется.

По инициативе прокуратуры органы внутренних дел начали процессуальную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства: кому принадлежит алабай, находился ли он на поводке и в наморднике, почему оказался на улице без хозяина. Надзорное ведомство взяло ход и результаты проверки на контроль.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

