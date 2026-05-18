В Уссурийске иностранца отправили под домашний арест за контрабанду женьшеня

В отношении иностранца возбудили уголовное дело

Уссурийский районный суд отправил под домашний арест 50-летнего гражданина КНР, которого поймали при попытке вывезти в Китай три корня дикого женьшеня. Иностранцу запретили определенные действия. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

12 мая 2026 года на пункте пропуска «Пограничный» сотрудники ФСБ заметили мужчину, который спрятал три особо ценных корня. За незаконный вывоз редких растений (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) в отношении него возбудили уголовное дело. Дознаватель ФСБ просил арестовать гражданина КНР, опасаясь попыток побега. Но в суде жена подозреваемого заявила, что муж живет с ней в Приморье, работает вахтовым методом.

Суд учел это и вместо СИЗО избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

