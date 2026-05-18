Россельхознадзор провел более 19 тысяч проверок кормов для животных и птицы

В итоге специалисты выявили 56 нарушений. Фото: Россельхознадзор Приморья

В Приморье подвели промежуточные итоги масштабной проверки кормов для животных и птицы. Специалисты филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» (подведомственного Россельхознадзору) с января по май 2026 года провели свыше 19 тысяч лабораторных исследований. Общий вес проверенных партий кормов превысил 83 тысячи тонн. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Эксперты изучили соевую муку, жмых, шрот, комбикорма, премиксы, а также рыбную и мясокостную муку. Продукцию проверили у производителей Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и из Китая. Почти 360 партий протестировали совместно с Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, остальные – по заявкам бизнеса в рамках производственного контроля. Лаборатории искали в кормах кишечную палочку, сальмонеллы, анаэробы, тяжелые металлы и металломагнитную примесь.

Чаще всего на экспертизу привозили рыбную муку (более 500 партий, 53,3 тысячи тонн). В итоге специалисты выявили 56 нарушений. Например, в рыбной муке из Хабаровского края нашли опасную металлическую крошку – ее размер и количество строго нормируются, так как это критично для безопасности корма. О каждом таком случае сразу сообщили заказчикам, а данные внесли в систему «Веста» и передали в Приморское управление Россельхознадзора для принятия мер.

