Жителей Приморья предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

В сухую теплую погоду даже крошечная искра способна спровоцировать масштабный пожар

Жителей и гостей Приморья предупредили о неблагоприятном явлении погоды. С 18 по 21 мая в четырех округах края сохранится высокий (четвертый) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Речь идет о Хасанском, Партизанском, Дальнегорском и Спасском муниципальных округах. Местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными с огнем: не жечь костры в лесу и на открытых территориях, не бросать непотушенные сигареты и не поджигать сухую траву.

Спасатели подчеркивают, что в сухую теплую погоду даже крошечная искра способна за считанные минуты превратиться в масштабный природный пожар. Берегите себя и лес.

