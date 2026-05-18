Бывшую сотрудницу аптеки осудили за присвоение миллиона рублей в Приморье

В Шкотовском округе Приморского края осудили женщину, которая, работая заведующей аптекой, украла у работодателя больше 1,1 миллиона рублей. Суд признал ее виновной в присвоении средств в особо крупном размере. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установили в суде, злоумышленница с конца декабря 2019 года по март 2023 года пользовалась своим служебным положением. Сначала она руководила одной из аптек ООО «Радника», а позже стала заведующей целой группой аптек сети «Большой Камень». У нее был прямой доступ к сейфам, где хранилась наличная выручка от продажи лекарств, и руководство практически не проверяло ее работу.

Женщина систематически брала из сейфов деньги и тратила их по своему усмотрению. В итоге общая сумма украденного достигла 1 101 010 рублей, что считается особо крупным ущербом.

Суд учел все смягчающие обстоятельства и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор уже вступил в законную силу.

