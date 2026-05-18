На минувшей неделе в Приморье на свет появились 227 малышей

Самый крупный новорожденный недели появился во Владивостокском клиническом родильном доме № 3

С 11 по 17 мая в Приморском крае родились 227 детей – 121 мальчик и 106 девочек. Почти в каждой третьей семье новорожденный стал первым, а 39 семей пополнили ряды многодетных. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Для 83 семей этот ребенок оказался первенцем, еще в 77 семьях на свет появились вторые дети. 39 приморских семей стали многодетными – у них родился третий малыш. В 28 семьях родились четвертые, пятые и даже восьмые дети. Также зарегистрирована одна двойня – две девочки.

Самый крупный новорожденный недели появился во Владивостокском клиническом родильном доме № 3 – мальчик весом 4430 граммов и ростом 55 сантиметров. Врачи напоминают, что будущие родители могут заранее подготовиться к рождению здорового ребенка, пройдя бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства.

