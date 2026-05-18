Шесть детей получили травмы в ДТП на выходных в Приморье

В весенне-летний сезон необходимо усилить контроль за детьми

В Приморском крае за минувшие выходные в четырех авариях пострадали шесть несовершеннолетних. Среди них пешеход, пассажиры и три водителя мотоциклов. Травмы получили дети от 8 до 16 лет, двое подростков попали в больницу с тяжелыми повреждениями головы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщает Госавтоинспекция, 16 мая во Владивостоке под колеса легковушки попал 14-летний мальчик – он переходил дорогу в нескольких метрах от «зебры» и получил травму ноги. В тот же день в Артеме восьмилетний пассажир пострадал от удара металлического контейнера, упавшего с прицепа грузовика на легковой автомобиль – у ребенка травма головы.

17 мая в селе Новодевица Хорольского района столкнулись два мотоцикла под управлением 15-летних подростков. Один из них не выдержал дистанцию, защитной экипировки не было – оба доставлены в больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. В тот же день в Артеме 16-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Town Ace. У него травмы живота, а его 16-летний пассажир сломал ногу и руку. Водитель иномарки не пострадал.

В весенне-летний сезон, когда дети много времени проводят на улице, необходимо усилить контроль. Важно не отпускать детей одних к проезжей части, прятать ключи от транспорта, использовать детские кресла при перевозке, запрещать выезд на дорогу на велосипедах и СИМ до 14 лет и самим строго соблюдать ПДД – дети копируют взрослых.

