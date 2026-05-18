Три тысячи порций мороженого раздадут детям на стадионе «Динамо» во Владивостоке

Для детей и родителей организуют тематические площадки с рисованием, лепкой, подвижными играми и эстафетами

Во Владивостоке 31 мая пройдет большой семейный фестиваль «Город детства» в честь Дня защиты детей. Гостей ждут 3000 порций бесплатного мороженого, подарки, мастер-классы и спортивные игры. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Праздник развернется на стадионе «Динамо» с 12:00 до 17:00. Для детей и родителей организуют тематические площадки с рисованием, лепкой, подвижными играми и эстафетами. Отдельная часть программы – семейные старты для самых маленьких: «Ползунки» и «Бегунки». Участников разделят по возрасту, а для выхода на старт нужна предварительная регистрация, которая открыта до 27 мая.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко отметил, что главная задача – подарить детям ощущение настоящего праздника и создать пространство для совместного отдыха всей семьи. Он добавил, что с каждым годом организаторы стараются делать программу насыщеннее, чтобы гости получили много улыбок, ярких впечатлений и хорошего настроения.

