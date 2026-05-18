Пенсионеру грозит срок за реабилитацию нацизма в Приморье

Преступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против 60-летнего жителя Находки, который выложил в соцсети ролик с оправданием нацистских преступлений и отрицанием приговора Нюрнбергского трибунала. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным Следственного комитета, в декабре 2023 года мужчина со своего аккаунта в открытый доступ загрузил видео, где отрицались факты массового уничтожения людей, газовые камеры и планы геноцида, а также одобрялись действия гитлеровской Германии. Противоправный материал долгое время могли смотреть все желающие. Дело возбудили по статье о реабилитации нацизма в интернете.

Обвинительное заключение уже утверждено, а материалы переданы в суд. Преступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.