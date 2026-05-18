«Любовалась видами или высматривала добычу?»: в Приморье в фотоловушку попала желтогрудая харза

Хищница, запечатленная на уникальном кадре, оказалась не романтиком, а опытным охотником. Фото: «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка засняла харзу (желтогрудую куницу). На первый взгляд, может показаться, что она любуется видами, дескать, какая красотища! Но нет. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Хищница, запечатленная на уникальном кадре, оказалась не романтиком, а опытным охотником. Сотрудники нацпарка пояснили, что в рацион этой яркой и проворной куницы входят не только пернатые. При случае харза не откажется от кабарги, косули, диких поросят, грызунов, рыбы и прочих мелких зверьков. Так что эффектная остановка перед камерой – это не «загляденье», а рабочий момент выслеживания жертвы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.