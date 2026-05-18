Транспортная прокуратура проверяет столкновение двух судов в Приморье 17 мая

Транспортная прокуратура проверяет столкновение двух судов в Приморье

В морском порту Находки произошло столкновение двух судов. Прибывший на ремонт танкер врезался в бурильный корабль во время швартовки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

17 мая танкер «Ахиллес» прибыл в город для проведения ремонтных работ. При постановке к одному из причалов он совершил навал на бурильное судно «Геолог Куликов». От удара у последнего оказалась повреждена рамка якорного клюза. Столкновение обошлось без пострадавших среди людей, разлива опасных нефтепродуктов в акваторию также не зафиксировано.

«Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана оценка исполнению обязательных требований при обеспечении буксирной и лоцманской проводок», – рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство продолжает устанавливать все обстоятельства аварии в порту. При наличии оснований будет принят соответствующий комплекс мер прокурорского реагирования.

