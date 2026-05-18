Спасатели вывели людей из горящего многоквартирного дома в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера вечером во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Русской. На четвертом этаже загорелся электрический щиток, подъезд быстро заволокло дымом. Прибывшие на место пожарные успели спасти четырех оказавшихся в ловушке жильцов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы. Сотрудники МЧС приехали по адресу через пять минут. Площадь возгорания оказалась небольшой – около 0,3 квадратного метра. Однако из-за сильного задымления людей пришлось выводить на свежий воздух с применением специальных спасательных устройств. Никто не погиб и не пострадал, а само пламя оперативно потушили.

«На момент прибытия пожарных горел электрощит на четвертом этаже, из окон подъезда шел дым. Звено газодымозащитной службы при помощи спасустройств вывело четырех человек из задымленного подъезда», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Специалисты устанавливают точную причину возгорания. Также экспертам предстоит подсчитать нанесенный зданию материальный ущерб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.