Прокуратура вернула обманутой пенсионерке 90 тысяч рублей в Приморье

В Партизанске прокуратура через суд взыскала с владельца подставного счета почти 90 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки. Пожилая женщина перевела деньги аферистам, которые обещали ей юридическую помощь. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В апреле 2025 года неизвестный человек написал пенсионерке в мессенджере и представился адвокатом. Под предлогом оказания квалифицированных услуг он ввел ее в заблуждение и уговорил перевести около 90 тысяч рублей. Средства поступили на банковскую карту дроппера из Кемеровской области. Из-за преклонного возраста женщина не могла самостоятельно защищать свои интересы, поэтому прокурор Партизанска подготовил исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения.

«Денежные средства поступили на счет жителя Кемеровской области, который представил свою банковскую карту для участия в незаконных операциях», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Ленинский районный суд Кемерова полностью поддержал требования прокурора. Инстанция постановила взыскать с ответчика всю сумму. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

