Мужчину оштрафовали за экстремистскую символику в соцсетях в Приморье

Ленинский районный суд назначил административный штраф местному жителю. Мужчина публично демонстрировал символику экстремистских организаций в популярном мессенджере. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нарушение нашли во время мониторинга интернета. Оказалось, что мужчина оставил незаконный комментарий в одном из новостных чатов. Чтобы подтвердить нарушение, специалисты провели лингвистическое исследование. Экспертиза доказала, что опубликованные тексты содержат признаки публичного демонстрирования атрибутики запрещенных на территории страны организаций.

«Тексты сообщений содержат признаки публичного демонстрирования атрибутики организаций, включенных в перечень запрещенных», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. За пропаганду незаконных атрибутов в сети ему назначили наказание в виде денежного штрафа в размере двух тысяч рублей.

