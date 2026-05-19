Прокуратура через суд добилась восстановления забора пенсионерки в Приморье Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Партизанске прокуратура защитила права местной жительницы 1943 года рождения, имеющей статус «дети войны». У женщины пострадало ограждение дома из-за прорыва коммуникаций. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее пенсионерка обратилась за помощью в профильное ведомство. Проверка показала, что на сетях водоснабжения на улице Куйбышева произошла утечка. Из-за этого оказалось повреждено ограждение частного дома. После внесения представления и вмешательства надзорного ведомства специалисты коммунальных служб устранили порыв и провели ремонтные работы. Однако восстанавливать сам забор пришлось через суд.

«В целях восстановления нарушенных прав прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию муниципального округа Партизанска обязанности восстановить ограждение дома», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Партизанский городской суд полностью встал на сторону надзорного ведомства и признал требования законными. Фактическое исполнение этого решения находится на строгом контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.