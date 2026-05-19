Компанию оштрафовали на миллион рублей за взятку при закупках в Приморье

В городском округе Большой Камень по требованию прокуратуры юридическое лицо оштрафовали на миллион рублей за коррупционное правонарушение. Компания поплатилась за незаконную передачу денег. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С июля по декабрь 2020 года руководитель коммерческой организации из Ярославля передал взятку должностному лицу компании, расположенной в Большом Камне. Размер вознаграждения составил 359 тысяч рублей. За эти деньги взяткодатель хотел получить наиболее выгодные условия при проведении закупочной процедуры. После вскрытия схемы межрайонная прокуратура завела административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

«Надзорным ведомством установлено, что с июля по декабрь 2020 года на территории Ярославля руководитель коммерческой организации передал взятку должностному лицу коммерческой организации», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Изначально по результатам рассмотрения дела суд назначил компании штраф 500 тысяч рублей. Межрайонный прокурор подал протест, после чего постановление отменили и направили материалы на новое рассмотрение. По итогам повторных разбирательств суд вынес более суровое решение и увеличил размер штрафа для юридического лица ровно до одного миллиона рублей.

