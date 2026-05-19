В Приморье начали охоту на перегруженные грузовики

Эффект уже есть – поток фур через село начал снижаться

В Приморском крае из-за разрушения дорог в селе Прохладное вводят жесткие меры против большегрузов. Там установили знаки, камеры и готовят передвижные пункты весового контроля, а штрафы для нарушителей могут превысить 100 тысяч рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Причина в том, что грузоперевозчики массой 40–50 тонн поехали через село Прохладное, чтобы не платить штрафы на официальных пунктах контроля на трассе Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Местные дороги не выдерживают такой нагрузки – покрытие рушится, появляются пучины. Жители жалуются на пыль, грохот и ямы.

В минтрансе края разработали комплексный план: запрещающие знаки для машин тяжелее 3,5 тонны, габаритная рамка (ее уже повредили, но восстановят) и система видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения. Штраф сейчас – от 5 тысяч рублей, при повторном нарушении выше. До конца мая запустят систему «Страж»: она будет отслеживать транзит, передавать данные в Ространснадзор, и тогда штрафы вырастут до 100 тысяч рублей и более.

Также через две недели начнет работать передвижной пункт весогабаритного контроля – нарушителей будут останавливать и направлять на замеры. Исключение – пассажирский транспорт, почта, спецтехника и машины местных предприятий. В «Примавтодоре» уже отремонтировали 1,5 тысячи квадратных метров пучинистых участков и готовят новый асфальт. Эффект уже есть – поток фур через село начал снижаться.

