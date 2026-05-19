Во Владивостоке ограничат продажу алкоголя 23 мая

Еще одна дата с ограничением продажи алкоголя во Владивостоке – 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящую субботу, 23 мая, во Владивостоке ограничат розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением в школах города праздника «Последний звонок». Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как напомнили в городском управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка, запрет действует на основании краевого закона № 536-КЗ от 2 декабря 2009 года. Он не допускает продажу спиртных напитков в дни проведения школьных последних звонков на территории того муниципального образования, где расположены эти школы.

Кроме того, специалисты уточнили, что еще одна дата с ограничением продажи алкоголя во Владивостоке – 1 июня, в День защиты детей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.