Гигантскую очередь у психбольницы на Сахалине сняли на видео

Основная нагрузка приходится на утренние часы

В Южно-Сахалинске утром 19 мая у областной психиатрической больницы выстроилась огромная очередь. Люди ждали медсправок на улице. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как пояснили в региональном минздраве, ажиотаж вызван сезонным наплывом выпускников и абитуриентов, которые оформляют документы для поступления в вузы. В ведомстве предупреждали, что визиты лучше распределять в течение года, но многие пришли одновременно. Основная нагрузка приходится на утренние часы, после 11:00 посетителей становится заметно меньше. Профилактические осмотры идут до 16:00, поэтому справку можно получить и без приезда к открытию.

