Суд вернул недвижимость жителю Приморья с долгом более 34 миллиардов рублей

Сделку с квартирой и гаражом отменили из-за долга в 34 миллиарда в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Первореченском районном суде признали недействительными договоры дарения квартиры и гаражного бокса. Судебные приставы доказали, что мужчина переписал недвижимость на супругу ради сокрытия имущества от взыскания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Огромный долг в размере более 37 миллиардов рублей образовался у мужчины из-за причинения ущерба водным биологическим ресурсам. Исполнительное производство завели в ноябре 2025 года, при этом непогашенный остаток задолженности составлял свыше 34 миллиардов рублей.

В июне должник заключил со своей женой договоры дарения на два дорогостоящих объекта. Так как другого зарегистрированного недвижимого имущества у него не оказалось, приставы посчитали сделку мнимой и созданной специально для уклонения от расплаты.

«Оценив имеющиеся в деле доказательства, выслушав правовые позиции лиц, участвующих в деле, суд признал указанные договоры дарения недействительными, применил последствия недействительности сделки, вернув спорное имущество в единоличную собственность должника», – рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

В настоящее время требования судебных приставов полностью признаны законными. Дорогостоящая квартира и гаражный бокс официально возвращены в собственность должника, что позволит наложить на них арест для погашения многомиллиардной задолженности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

