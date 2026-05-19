Дальний Восток
НовостиОбщество19 мая 2026 22:35

Пропавшую девочку нашли на обочине оживленной трассы на Камчатке

Ребенка заметили проезжавшие мимо водители
Алина ВЕСНИНА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

18 мая в Елизовском районе женщина потеряла свою внучку. Вскоре сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили бесцельно идущую девочку на обочине федеральной дороги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Взволнованная женщина обратилась за помощью в дежурную часть. В это же время наряд ДПС патрулировал трассу. Проезжавшие мимо водители рассказали инспекторам, что по обочине ходит ребенок. Патрульные приехали на указанный участок и попытались установить доверительный контакт. Однако девочка испугалась и начала убегать.

«Сотрудники ДПС незамедлительно проинформировали дежурную часть об обнаружении ребенка и, действуя осторожно, установили с девочкой контакт», – рассказали в Госавтоинспекции Камчатки.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Представители полиции официально поблагодарили неравнодушных автомобилистов и напомнили жителям о необходимости сразу звонить в дежурную часть при обнаружении на проезжей части людей в беспомощном состоянии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

