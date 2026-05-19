Сотрудника районной больницы заподозрили в махинациях с отчетностью на Камчатке

В Усть-Камчатском районе на сотрудника местной больницы завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Мужчина вносил ложные сведения в документы и нанес крупный ущерб фонду медицинского страхования. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Подозреваемый временно исполнял обязанности главного врача медицинского учреждения. Чтобы любой ценой выполнить плановые показатели программы бесплатной помощи и создать видимость хорошей работы, он подделывал официальную отчетность. Мужчина оформлял документы на несуществующие приемы пациентов. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования потерял свыше 1,2 миллиона рублей.

«Исполняя в 2025 году обязанности главного врача медицинского учреждения, желая любой ценой "выполнить" плановые показатели, систематически вносил в официальную медицинскую отчетность заведомо ложные сведения об оказании гражданам помощи», – рассказали в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия. Специалисты собирают и закрепляют доказательственную базу, чтобы установить точные обстоятельства должностного преступления.

