Двух беременных женщин доставили санавиацией в перинатальный центр Приморья

В минувшие выходные специалисты совершили сразу два экстренных вылета к беременным женщинам. Санавиация доставила пациенток из Дальнегорска и Дальнереченска. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первую женщину забрали из Дальнегорска на сроке беременности 25 недель. У пациентки возникло опасное осложнение – преждевременная отслойка плаценты. Благодаря оперативной работе специалистов беременность удалось сохранить.

Второй вылет экипаж совершил в Дальнереченск, где помощь потребовалась молодой женщине, которая ожидает появления своего первого ребенка. Ее также перевезли во Владивосток для дальнейшего наблюдения и прохождения лечения.

«Своевременная работа санавиации позволяет быстро доставлять пациентов из отдаленных районов и сохранять здоровье мам и малышей», – рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Обе пациентки находятся в профильном медицинском учреждении. За состоянием женщин и их будущих малышей продолжают наблюдать сотрудники перинатального центра.

