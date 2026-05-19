С поддельными правами пришел в Госавтоинспекцию житель Камчатки

На Камчатке мужчина пришел в Госавтоинспекцию с поддельным водительским удостоверением. Документ на самом деле принадлежал женщине. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Местный житель обратился к автоинспекторам и предъявил свои права. Подлинность бланка вызвала у проверяющих сомнения. Выяснилось, что серия и номер действительно существуют, но выдавались они совершенно другому человеку. При этом сам обратившийся никогда в жизни не получал водительского удостоверения.

«При проверке документа и обращении к специализированным базам данных МВД России выяснилось, что уникальные серия и номер соответствуют документу, выданному другому лицу – женщине», – рассказали в Госавтоинспекции Камчатского края.

Фальшивый документ изъяли и направили на экспертизу. Собранные материалы уже передали в органы дознания для принятия дальнейшего решения. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы завести уголовное дело за приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа. Максимальное наказание за это правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

