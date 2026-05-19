Укравших 4,3 миллиона рублей у матери погибшего на СВО задержали в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приморье 46-летняя местная жительница отдала мошенникам 4,3 миллиона рублей. Деньги она получила в качестве компенсации за гибель сына на специальной военной операции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В конце апреля жительница поселка Новошахтинский обналичила средства, чтобы построить дом, и заключила договор с подрядчиком. Вскоре ей позвонила неизвестная, представилась работницей Центрального банка и предложила доставить деньги строителям с помощью курьера.

Женщина передала приехавшему юноше 4,3 миллиона рублей. Когда выяснилось, что подрядчик ничего не получил, женщина обратилась в полицию. Оперативники нашли курьера – им оказался 18-летний студент московской консерватории. Его заставили прилететь на Дальний Восток угрозами и шантажом. Наличные он успел отдать 50-летнему жителю Владивостока.

«В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты похищенные у потерпевшей 4 миллиона рублей», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил обоих сообщников под стражу. Расследование преступления продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.