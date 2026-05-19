Молодого амурского тигра отловили возле села в Приморье

В Уссурийском городском округе специалисты охотнадзора поймали молодого амурского тигра. Самца изъяли в районе села Кугуки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее дикая кошка неоднократно выходила к людям: зверь заходил в села Кугуки, Борисовка и Линевичи. Операция по отлову прошла ночью 20 мая. По предварительной оценке, возраст хищника составляет до трех лет, а весит он около 90-100 килограммов. При первичном осмотре визуальных травм на теле животного эксперты не обнаружили.

Видео: министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края Амурского тигра изъяли специалисты охотнадзора в Уссурийском округе

«Хищника доставили в Центр реабилитации диких животных "Тигр" в селе Алексеевка», – рассказали в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Сейчас краснокнижный зверь находится в безопасности под наблюдением экспертов. После проведения детального осмотра специалисты примут решение о его дальнейшей судьбе и возможном возвращении в дикую природу.

