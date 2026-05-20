Угроза ареста автомобиля Audi заставила мужчину выплатить долг в Приморье

В Арсеньевском городском округе местный житель выплатил долг по кредиту в 340 тысяч рублей. Мужчина перевел деньги сразу после того, как узнал о возможном аресте своего автомобиля. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В отделение судебных приставов поступили документы о взыскании задолженности с местного жителя. Специалисты выяснили, что в собственности у неплательщика есть легковая иномарка Audi. Получив официальное требование, владелец транспорта пришел на прием в ведомство. Там ему объяснили, что для принудительного исполнения решения суда на машину наложат арест, из-за чего он больше не сможет садиться за руль. Перспектива стать пешеходом быстро подействовала на мужчину.

«Это предупреждение оказалось убедительным – буквально через полчаса деньги перечислены на депозитный счет отделения», – рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю.

Мужчина сохранил за собой право свободно пользоваться транспортным средством, так как полностью закрыл свои финансовые обязательства перед кредиторами.

