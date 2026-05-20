Браконьер получил срок за незаконную добычу 30 килограммов икры на Камчатке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Большерецком районе вынесли приговор жителю Елизовского района за незаконную рыбалку. Мужчина ловил красную рыбу в местах нереста и заготавливал деликатес. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В августе 2025 года на реке Быстрая браконьер выловил около 50 экземпляров кижуча, кеты и горбуши. Из своей добычи он извлек почти 30 килограммов икры, нанеся водным биологическим ресурсам ущерб в 980 тысяч рублей.

«Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на год. В период отбытия на него возложен ряд ограничений», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Кроме того, инстанция полностью поддержала гражданский иск районной прокуратуры о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. Теперь браконьеру предстоит выплатить государству почти миллион рублей. В настоящее время вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.