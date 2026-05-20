Трое мужчин похитили 8,6 миллиона рублей со счетов участников СВО в Приморье Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Их обвиняют в хищении региональных и федеральных выплат со счетов участников специальной военной операции. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 2024 по 2025 год житель Октябрьского района придумал незаконную схему обогащения и привлек двух соучастников. Сообщники искали людей с финансовыми трудностями и помогали им подписать контракт с Министерством обороны. Когда будущие бойцы соглашались, мошенники получали доступ к их банковским счетам, в том числе уговаривали написать нотариальные доверенности.

Как только военные уезжали на передовую, аферисты просто снимали все поступающие им государственные выплаты. От этой схемы пострадали пять человек, сумма кражи составила 8,6 миллиона рублей. Аферу раскрыли сотрудники краевого управления ФСБ.

«После того как потерпевшие убывали в зону проведения СВО, участники преступной группы похищали денежные средства с их счетов», – рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела о мошенничестве полностью завершено. Следователи передали материалы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Вскоре мужчины предстанут перед судом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.