Пожар на полигоне ТКО проверяет природоохранная прокуратура Приморья

В Находкинском городском округе загорелся полигон твердых коммунальных отходов. Проверку начала Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По предварительной информации, площадь возгорания мусора составила 300 квадратных метров. Борьбой с огнем занимается эксплуатирующая организация. Для локализации и тушения пожара они задействовали 13 человек и девять единиц специализированной техники. Представители надзорного ведомства взяли ситуацию под свой контроль.

«Природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям эксплуатирующей организации, в настоящий момент организовавшей тушение возгорания», – рассказали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Выясняются все обстоятельства произошедшего на полигоне. Если в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявят нарушения законодательства, то будет принят соответствующий комплекс мер прокурорского реагирования.

