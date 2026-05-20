Минтранс отсудил 35 миллионов у компании за срыв реконструкции моста в Приморье

В Приморском крае министерство транспорта и дорожного хозяйства отсудило крупную сумму у строительной компании. Подрядчика оштрафовали за срыв сроков при реконструкции мостового перехода через реку Шкотовка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Государственный контракт между сторонами заключили в 2023 году. Документ предусматривал обновление инфраструктуры на трассе Артем – Находка – порт Восточный. Общая стоимость всех запланированных работ превышала 732 миллиона рублей. По условиям соглашения организация обязалась выполнить реконструкцию в четко обозначенные сроки. Однако компания нарушила график, из-за чего министерство направило ей претензию с требованием выплатить крупную неустойку.

«Ссылаясь на то, что ответчик не исполнил обязательства по оплате, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края», – рассказали в пресс-службе суда.

Рассмотрев все представленные доказательства, инстанция полностью поддержала позицию министерства. Суд обязал строительную компанию выплатить государственному заказчику штрафные санкции в размере 35 273 496 рублей. В настоящее время у ответчика еще есть право обжаловать решение.

