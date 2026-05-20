Дело о ЧП в стрелковом клубе Приморья направлено в кассационный суд

В Надеждинском районе продолжаются судебные разбирательства вокруг несчастного случая в стрелковом клубе. Посетительница по неосторожности ранила себя из пистолета с резиновыми пулями. Хозяину тира назначили крупный штраф за небезопасные услуги. Теперь бизнесмен пытается оспорить это решение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел летом 2023 года. Девушка приехала в тир, чтобы укрепить свои навыки стрельбы. В нарушение инструкций и правил о запрете передачи личного оружия ей выдали пистолет. Во время занятия она случайно выстрелила в себя. Ранение оказалось серьезным и было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Районная инстанция признала хозяина заведения виновным и вынесла ему обвинительный приговор.

«Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного, оставила приговор в части наказания – штрафа в сумме 250 тысяч рублей – без изменений», – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Предприниматель не согласился с таким вердиктом. В настоящее время он подал кассационную жалобу для рассмотрения дела в вышестоящей инстанции.

