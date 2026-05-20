Социальные гарантии расширили на Камчатке по инициативе прокуратуры

На Камчатке депутаты Законодательного собрания приняли два новых социальных законопроекта. Инициатором изменений выступила региональная прокуратура. Поправки затронули вопросы трудоустройства населения и частичную оплату спортивных секций. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый закон расширил список людей, которым государство частично компенсирует расходы на физкультурно-спортивные услуги. Теперь в этот перечень входят многодетные семьи с правом на социальную поддержку, а также действующие и бывшие участники СВО вместе с их несовершеннолетними детьми.

Вторая инициатива изменила правила выделения квот для людей, испытывающих трудности в поиске работы. Если раньше обязательные рабочие места резервировали только для представительств и филиалов, то теперь минимальное количество вакансий будут устанавливать для любых обособленных подразделений организаций.

«Изменения направлены на их поддержку, повышение качества жизни, вовлечение в совместные занятия спортом и полезную досуговую деятельность», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Оба предложенных документа одобрены местными парламентариями. Новые правила социальной защиты вступят в полную силу после прохождения всех оставшихся юридических процедур.

