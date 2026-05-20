Рабочий ответит в суде за гибель коллеги при буксировке техники на Чукотке

В Билибинском районе Чукотского автономного округа осудят 51-летнего мужчину за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека. Из-за неосторожности во время работы на горном участке погиб его коллега. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла 3 марта на участке открытых горных работ. Обвиняемый вместе с напарником буксировал специализированную технику. Мужчины грубо нарушили правила безопасности. Между двумя бульдозерами произошел разрыв металлического крепежного элемента. Тяжелый стальной фрагмент отлетел с огромной силой и нанес 53-летнему потерпевшему удар в голову. Мужчина скончался до приезда врачей.

«В ходе расследования фигурант вину в совершении признал полностью и в содеянном раскаялся», – рассказали в СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

Сотрудники ведомства завершили все разбирательства и собрали доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

