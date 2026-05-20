НовостиОбщество20 мая 2026 3:19

За подкуп начальника таможни осудят жителя Приморья

Мужчина передал 200 тысяч рублей за беспрепятственный выпуск деклараций
Алина ВЕСНИНА
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме перед судом предстанет местный житель за дачу крупной взятки. Мужчина заплатил начальнику таможенного поста за помощь коммерческой организации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С апреля 2024 года по декабрь 2025 обвиняемый действовал в интересах частной фирмы. Он передал руководителю Дальневосточного таможенного поста 200 тысяч рублей. Деньги предназначались за быстрое оформление документов и беспрепятственный выпуск деклараций.

«Денежные средства предназначались за ускоренное таможенное оформление и беспрепятственный выпуск деклараций на товары, ввозимые из-за границы», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Материалы направлены в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

