Неадекватный мужчина устроил переполох у торгового центра в Приморье

Во Владивостоке полицейские проводят проверку из-за неадекватного поведения пьяного мужчины около торгового центра в Первореченском районе на улице Некрасовской. Нарушитель наносил людям телесные повреждения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сначала видеозаписи с места событий появились в социальных сетях. Позже в дежурную часть позвонила местная жительница. Она рассказала, что рядом с торговым комплексом находится человек, который нарушает общественный порядок. На место приехал наряд Росгвардии. Они обнаружили человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. Усмирять дебошира пришлось вместе с врачами, которым в итоге и передали нарушителя.

«В ходе мониторинга социальных сетей полицейскими выявлена публикация о нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений на улице Некрасовской во Владивостоке», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении. Полицейские опрашивают очевидцев и изучают записи с уличных камер видеонаблюдения, чтобы установить все детали произошедшего конфликта.

