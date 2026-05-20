Девять округов Приморья стали «красными зонами» по смертельным ДТП

В Приморье определили девять муниципалитетов, где люди чаще всего гибнут в ДТП. Эти территории назвали «красными зонами» с повышенным транспортным риском. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В перечень вошли Владивосток (лидер по риску), Уссурийский и Надеждинский округа, Артемовский и Находкинский городские округа, а также Арсеньевский, Спасский, Лесозаводский и Большекаменский округа. Аварийность в Лесозаводском, Находкинском и Уссурийском округах носит устойчивый характер и требует первоочередного вмешательства.

Минтранс Приморья будет ежемесячно отслеживать динамику ситуации. Муниципалитеты вместе с инспекторами до 15 сентября обязаны представить и выполнить конкретные меры по устранению аварийно-опасных зон. Как сказал зампред правительства Приморья Кирилл Хижинский, от этих мер зависит жизнь и безопасность жителей.

В регионе вводят жесткий график ликвидации очагов ДТП с персональной ответственностью муниципалитетов и ведомств. Цель – системно снизить число аварий за счет быстрого реагирования на участках с высокой концентрацией рисков.

