Во Владивостоке обновили фасад музыкальной школы на Борисенко

Школа работает с 1960 года. Фото: мэрия Владивостока

Во Владивостоке завершился капитальный ремонт фасада Детской музыкальной школы № 2, расположенной на улице Борисенко, 18. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как сообщили в мэрии, подрядчик восстановил кирпичную кладку, заделал трещины и очистил здание от пыли и грязи. Поверхность обработали специальным водоотталкивающим составом, чтобы защитить фасад от приморской погоды.

Заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний отметила, что ремонт провели в рамках нацпроекта «Семья», без нарушений и с опережением сроков. Школа работает с 1960 года. Здесь выросли творческие коллективы – лауреаты и дипломанты международных конкурсов в Южной Корее, КНДР и Японии.

