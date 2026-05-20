Звезда «Универа» почти выиграла суд у жителя Кемерова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В российских судах разбирательство между известной актрисой сериала «Универ» и жителем Кемерова завершилось почти полной победой артистки. Центральный районный суд Кемерова 19 мая 2026 года удовлетворил основные требования истицы, посчитав, что ответчик распространил порочащие ее честь и достоинство сведения. Об этом написал Сiбдепо.

Поводом для иска стал видеоматериал, который мужчина разместил на своих ресурсах – в YouTube, Telegram, группе «ВКонтакте» и на платформе Boosty. Актриса сочла эту информацию недостоверной и оскорбительной. После того как ролик заблокировали, ответчик выложил его заново в других соцсетях.

В суде истица потребовала признать сведения ложными, запретить их дальнейшее распространение, выплатить ей судебную неустойку, компенсацию морального вреда в 3 миллиона рублей, а также возместить судебные расходы.

По данным Объединенного пресс-центра судов Кузбасса, лингвистическая экспертиза подтвердила порочащий характер высказываний. В итоге суд полностью удовлетворил основные требования звезды «Универа», а производные – частично. Решение пока не вступило в законную силу.

